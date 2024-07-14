Нечаев Евдоким Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Нечаев Моисей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1816 ст.
Дочь: Казанова (Нечаева) Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1819 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Нечаева Екатерина Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1822