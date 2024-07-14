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Нечаев Евдоким Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Нечаев Моисей Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1816 ст.

Дочь: Казанова (Нечаева) Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.01.1819 ст.

Сын: Нечаев Никита Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Нечаева Екатерина Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1822

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