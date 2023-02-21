Пономарёва (Корелова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Корелов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пономарёва Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пономарёва Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пономарёва Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно