Пономарёва (Корелова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Корелова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Корелов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пономарёва Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Яковлевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пономарёва Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пономарёва Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Пономарёв Козьма Яковлевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Козьма Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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