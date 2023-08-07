Громов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Громов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Громова Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Громова Евдокия Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1850