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Громов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Громов Федор Иванович

Мать: Громова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Зиновьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Громов Адриан Васильевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Зиновьевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Зиновьевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Громов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Евдокия Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1850