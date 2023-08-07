Громов Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти19.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
30.01.1850
Жена: Громова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
21.08.1852
Сын: Громов Петр Егорович
Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
04.07.1856
Дочь: Ефимья Егоровна
Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
20.06.1858
Сын: Громов Петр Егорович
Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
29.04.1860
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
04.02.1864
Дочь: Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
09.07.1865
Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
26.11.1866
Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
19.01.1891