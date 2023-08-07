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Громов Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

19.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Громов Василий Федорович

Мать: Громова Евдокия Зиновьевна

Бракосочетание
30.01.1850

Жена: Громова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
21.08.1852

Сын: Громов Петр Егорович

Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
04.07.1856

Дочь: Ефимья Егоровна

Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
20.06.1858

Сын: Громов Петр Егорович

Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
29.04.1860

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
04.02.1864

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
09.07.1865

Сын: Громов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
26.11.1866

Сын: Громов Николай Егорович

Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Громова Агафья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
19.01.1891
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