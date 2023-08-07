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Громов Адриан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Громов Василий Федорович

Мать: Громова Евдокия Зиновьевна

Бракосочетание
07.02.1862

Жена: Громова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1864

Дочь: Марья Адриановна

Мать ребёнка: Громова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1866

Дочь: Ольга Адриановна

Мать ребёнка: Громова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
21.04.1877

Сын: Громов Василий Адрианович

Мать ребёнка: Громова Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Наталья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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