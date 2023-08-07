Громов Адриан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
07.02.1862
Жена: Громова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1864
Дочь: Марья Адриановна
Мать ребёнка: Громова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1866
Дочь: Ольга Адриановна
Мать ребёнка: Громова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
21.04.1877
Сын: Громов Василий Адрианович
Мать ребёнка: Громова Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно