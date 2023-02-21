Агриппина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиДо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1765