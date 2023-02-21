Агриппина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгриппина Назаровна

Агриппина Назаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

До 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1726

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
До 1765
Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close