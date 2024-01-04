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Иван Иванович

Место рождения

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Агриппина Назаровна

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1743

Сын: Платон Иванович

Мать ребёнка: Параскева Иоакимовна

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Параскева Иоакимовна

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Параскева Иоакимовна

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иоакимовна

Место жительства
Неизвестно
Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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