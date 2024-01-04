Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Иван Яковлевич
Мать: Агриппина Назаровна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Платон Иванович
Мать ребёнка: Параскева Иоакимовна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Параскева Иоакимовна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Параскева Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иоакимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно