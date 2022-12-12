Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Между 1738 и 1744

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1685 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Назаровна

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1726

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Назаровна

Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Назаровна

Место жительства
Неизвестно
Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Между 1738 и 1744
Потворцево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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