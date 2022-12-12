Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиМежду 1738 и 1744
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Назаровна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Назаровна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Назаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1738 и 1744