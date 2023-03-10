Дроздовский Станислав
Место рожденияМинская губерния
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти22.09.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Дроздовский Иван
Мать: ?
Минская губерния
Работа или профессия
С 1839 по 1870
учитель музыки
Место жительства
1839
сослан в Вологду из Минской губернии
Бракосочетание
До 1845
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Петина Виктория Станиславовна
Мать ребёнка: Дроздовская Матильда Александровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Комаровская Констанция Станиславовна
Мать ребёнка: Дроздовская Матильда Александровна
Работа или профессия
С 1850
коллежский регистратор | на службе в Вологодском совестном суде в числе канцелярских чиновниковна службе в Вологодском совестном суде в числе канцелярских чиновников
Смерть
22.09.1876
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Горбачевское городское кладбище г.Вологды