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Дроздовский Станислав

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Место рождения

Минская губерния

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

22.09.1876

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Дроздовский Иван

Мать: ?

Минская губерния
Работа или профессия
С 1839 по 1870
Вологда, город Вологда, Вологодская область
учитель музыки
Место жительства
1839
Вологда, город Вологда, Вологодская область
сослан в Вологду из Минской губернии
Бракосочетание
До 1845

Жена: Дроздовская Матильда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Петина Виктория Станиславовна

Мать ребёнка: Дроздовская Матильда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Комаровская Констанция Станиславовна

Мать ребёнка: Дроздовская Матильда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
коллежский регистратор | на службе в Вологодском совестном суде в числе канцелярских чиновниковна службе в Вологодском совестном суде в числе канцелярских чиновников
Смерть
22.09.1876
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Горбачевское городское кладбище г.Вологды
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