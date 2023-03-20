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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Дроздовский Станислав

Отец ребёнка: Дроздовский Иван

Минская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дроздовский Христофор Антон

Отец ребёнка: Дроздовский Иван

Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздовский Петр (5 братьев)

Отец ребёнка: Дроздовский Иван

Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 3 сестры

Отец ребёнка: Дроздовский Иван

Минская губерния
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