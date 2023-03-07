Комаровская (Дроздовская) Констанция Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровская (Дроздовская) Констанция Станиславовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

02.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Дроздовский Станислав

Мать: Дроздовская Матильда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Комаровский Петр ?Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Комаровский Петр ?Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровский Петр ?Николаевич

Смерть
02.04.1875
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Горбачевское городское кладбище г.Вологды
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