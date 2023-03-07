Комаровская (Дроздовская) Констанция Станиславовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти02.04.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Комаровский Петр ?Николаевич
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Комаровский Петр ?Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1875
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Горбачевское городское кладбище г.Вологды