Даммер (Demler) Эмма Георговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1932
Дата смерти13.03.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1932
Отец: Демлер Георг Петрович
Мать: Демлер Луиза Фридриховна
Рождение ребёнка
07.08.1954
Дочь: Dammer Lidia Петровна
Отец ребёнка: Даммер Петр Павлович
Рождение ребёнка
16.09.1955
Дочь: Dammer Anna Петровна
Отец ребёнка: Даммер Петр Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1959
Отец ребёнка: Даммер Петр Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1963
Сын: Dammer Alexander Петрович
Отец ребёнка: Даммер Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даммер Петр Павлович
Смерть
13.03.2021