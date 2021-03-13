Даммер (Demler) Эмма Георговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даммер (Demler) Эмма Георговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1932

Дата смерти

13.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1932

Отец: Демлер Георг Петрович

Мать: Демлер Луиза Фридриховна

Рождение ребёнка
07.08.1954

Дочь: Dammer Lidia Петровна

Отец ребёнка: Даммер Петр Павлович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.09.1955

Дочь: Dammer Anna Петровна

Отец ребёнка: Даммер Петр Павлович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.02.1959

Сын: Dammer Vladimir Петрович

Отец ребёнка: Даммер Петр Павлович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1963

Сын: Dammer Alexander Петрович

Отец ребёнка: Даммер Петр Павлович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даммер Петр Павлович

Смерть
13.03.2021
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