Демлер (Helser) Луиза (Luisa) Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1906
Дата смерти13.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1932
Дочь: Даммер Эмма Георговна
Отец ребёнка: Демлер Георг Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1985
Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область