Демлер (Helser) Луиза (Luisa) Фридриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демлер (Helser) Луиза (Luisa) Фридриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1906

Дата смерти

13.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1932

Дочь: Даммер Эмма Георговна

Отец ребёнка: Демлер Георг Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демлер Георг Петрович

Смерть
13.06.1985
Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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