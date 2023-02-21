Демлер (Demler) Георг (Georg) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демлер (Demler) Георг (Georg) Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Demler Petr

Мать: Demler Elisapet

Рождение ребёнка
03.12.1932

Дочь: Даммер Эмма Георговна

Мать ребёнка: Демлер Луиза Фридриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демлер Луиза Фридриховна

Смерть
02.12.1966
Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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