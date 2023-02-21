Демлер (Demler) Георг (Georg) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Demler Petr
Мать: Demler Elisapet
Рождение ребёнка
03.12.1932
Дочь: Даммер Эмма Георговна
Мать ребёнка: Демлер Луиза Фридриховна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демлер Луиза Фридриховна
Смерть
02.12.1966
Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область