Давыдов Матвей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Давыдов Антон
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Давыдова Ефросинья Фёдоровна
Смерть
После 1889