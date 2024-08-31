Давыдова Ефросинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Ефросинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Матвей Антонович

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Давыдов Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Давыдов Матвей Антонович

Смерть
После 1889

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