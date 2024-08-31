Давыдова Ефросинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Давыдов Матвей Антонович
Смерть
После 1889