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(Морозовы) Валентина Александрович
(Морозовы) Валентина Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Женский
Отец
Морозовы Александр Иванович
Мать
Морозовы (Соколовы) Евдокия Анисимовна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Морозовы Александр Иванович
Мать:
Морозовы Евдокия Анисимовна
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