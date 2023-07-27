Морозовы (Соколовы) Евдокия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Соколовы Анисим Иванович
Мать: Соколовы Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1949
Сын: Морозовы Николай Александрович
Отец ребёнка: Морозовы Александр Иванович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Галина Александрович
Отец ребёнка: Морозовы Александр Иванович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Валентина Александрович
Отец ребёнка: Морозовы Александр Иванович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Морозовы Иван Александрович
Отец ребёнка: Морозовы Александр Иванович
Смерть
2003