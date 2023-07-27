Морозовы (Соколовы) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозовы (Соколовы) Евдокия Анисимовна

Морозовы (Соколовы) Евдокия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Соколовы Анисим Иванович

Мать: Соколовы Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1949

Сын: Морозовы Николай Александрович

Отец ребёнка: Морозовы Александр Иванович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Галина Александрович

Отец ребёнка: Морозовы Александр Иванович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Валентина Александрович

Отец ребёнка: Морозовы Александр Иванович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Морозовы Иван Александрович

Отец ребёнка: Морозовы Александр Иванович

Смерть
2003