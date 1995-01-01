Морозовы Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Морозовы Николай Александрович
Мать ребёнка: Морозовы Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Галина Александрович
Мать ребёнка: Морозовы Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Валентина Александрович
Мать ребёнка: Морозовы Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Морозовы Иван Александрович
Мать ребёнка: Морозовы Евдокия Анисимовна
Смерть
01.01.1995