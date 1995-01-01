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Морозовы Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Морозовы Николай Александрович

Мать ребёнка: Морозовы Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Галина Александрович

Мать ребёнка: Морозовы Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Валентина Александрович

Мать ребёнка: Морозовы Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Морозовы Иван Александрович

Мать ребёнка: Морозовы Евдокия Анисимовна

Смерть
01.01.1995