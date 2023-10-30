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Зубов Владимир Владимирович

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Место рождения

Гинкунай, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis

Дата рождения

13.10.1887

Дата смерти

04.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1887

Отец: Зубов Владимир Николаевич

Мать: Зубова София

Гинкунай, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
06.12.1909

Сын: Зубов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Зубова Она

Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: Эртелене Она Владимировна

Мать ребёнка: Зубова Она

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Дементьева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Зубова Она

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Она

Смерть
04.02.1959
Каунас, Литовская ССР
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