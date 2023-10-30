Зубов Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.10.1887
Дата смерти04.02.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1887
Отец: Зубов Владимир Николаевич
Мать: Зубова София
Рождение ребёнка
06.12.1909
Сын: Зубов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Зубова Она
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: Эртелене Она Владимировна
Мать ребёнка: Зубова Она
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Дементьева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Зубова Она
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Она
Смерть
04.02.1959
Каунас, Литовская ССР