Зубов Владимир Николаевич
мужской, родился 13.02.1862, Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
умер 23.06.1833, имение Медемрод, Акменский район, Шяуляйский уезд, Литовская Республика
ОтецЗубов Николай Николаевич29.08.1832 г.р.
МатьЗубова (Олсуфьевa) Александра Васильевна06.03.1840 г.р.
Супруги
Зубова (Билявичюте) София27.05.1860 г.р.
Зубова (Ушакова) Вера1877 г.р.
Дети
Зубов Владимир Владимирович13.10.1887 г.р.
Фледжинскайте (Зубова) Александра Владимировна06.04.1891 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1862
Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Зубова (Ушакова) Вера
Смерть
23.06.1833
имение Медемрод, Акменский район, Шяуляйский уезд, Литовская Республика
Бракосочетание
С 1884 по 1911
Рождение ребёнка
13.10.1887
Сын: Зубов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Зубова (Билявичюте) София
Гинкунай, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
06.04.1891
Дочь: Фледжинскайте (Зубова) Александра Владимировна
Мать ребёнка: Зубова (Билявичюте) София
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Йонайтене (Пагараускайте) Она
Мать ребёнка: Пагараускайте Ева
Бракосочетание
Между 1911 и 1914
Жена: Зубова (Ушакова) Вера