Зубов Владимир Николаевич 13.02.1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубов Владимир Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.02.1862, Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis

умер 23.06.1833, имение Медемрод, Акменский район, Шяуляйский уезд, Литовская Республика

Отец
Зубов Николай Николаевич29.08.1832 г.р.
Мать
Зубова (Олсуфьевa) Александра Васильевна06.03.1840 г.р.
Супруги
Зубова (Билявичюте) София27.05.1860 г.р.
Зубова (Ушакова) Вера1877 г.р.
Дети
Зубов Владимир Владимирович13.10.1887 г.р.
Фледжинскайте (Зубова) Александра Владимировна06.04.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1862

Отец: Зубов Николай Николаевич

Мать: Зубова (Олсуфьевa) Александра Васильевна

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Зубова (Ушакова) Вера

Смерть
23.06.1833
имение Медемрод, Акменский район, Шяуляйский уезд, Литовская Республика

Бракосочетание
С 1884 по 1911

Жена: Зубова (Билявичюте) София

Рождение ребёнка
13.10.1887

Сын: Зубов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Зубова (Билявичюте) София

Гинкунай, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis

Рождение ребёнка
06.04.1891

Дочь: Фледжинскайте (Зубова) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Зубова (Билявичюте) София

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Йонайтене (Пагараускайте) Она

Мать ребёнка: Пагараускайте Ева

Бракосочетание
Между 1911 и 1914

Жена: Зубова (Ушакова) Вера

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