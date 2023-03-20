Давыдова Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1938
Дата смерти03.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1963
Дочь: Давыдова Елена Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Александрович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1970
Дочь: Вилкова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1975