Давыдова Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1938

Дата смерти

03.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1963

Дочь: Давыдова Елена Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1970

Дочь: Вилкова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Александр Александрович

Смерть
03.02.1975
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