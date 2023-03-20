Давыдов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1934

Дата смерти

21.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934

Отец: Давыдов Александр Фролович

Мать: Давыдова Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
25.03.1963

Дочь: Давыдова Елена Александровна

Мать ребёнка: Давыдова Вера Андреевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1970

Дочь: Вилкова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Давыдова Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Вера Андреевна

Смерть
21.06.1981
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