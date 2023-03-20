Давыдов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1934
Дата смерти21.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934
Рождение ребёнка
25.03.1963
Дочь: Давыдова Елена Александровна
Мать ребёнка: Давыдова Вера Андреевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1970
Дочь: Вилкова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Давыдова Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Вера Андреевна
Смерть
21.06.1981