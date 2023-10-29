Шахтин Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахтин Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахтин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахтина Зинаида

Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Евгений

Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Николай

Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Борис

Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна

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