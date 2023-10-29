Шахтин Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шахтин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахтина Зинаида
Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Евгений
Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Николай
Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Борис
Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Шахтина Коровина Агрепина Васильевна