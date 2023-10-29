Шахтина Коровина Агрепина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коровин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахтина Зинаида
Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Евгений
Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Николай
Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Борис
Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич