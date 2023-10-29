Шахтина Коровина Агрепина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахтина Коровина Агрепина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровин Василий

Мать: Алексеева Дарья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахтина Зинаида

Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Евгений

Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Николай

Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Борис

Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Шахтин Владимир Яковлевич

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