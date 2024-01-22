Сидоров Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1900

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1900

Отец: Сидоров Андрей Петрович

Мать: Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сидоров Павел Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

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