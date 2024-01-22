Сидоров Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1900
Отец: Сидоров Андрей Петрович
Мать: Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна