(Сидорова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Сидоров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Иван Андреевич