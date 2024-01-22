(Сидорова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сидоров Павел Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Иван Андреевич

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