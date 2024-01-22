(Сидорова) Екатерина Ефимовна
Место рожденияТугань
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1900
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
?.08.1902
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
?.09.1903
Дочь: (Сидорина) Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович