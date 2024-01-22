(Сидорова) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сидорова) Екатерина Ефимовна

(Сидорова) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Тугань

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
?.02.1900

Сын: Сидоров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Сидоров Максим Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
?.09.1903

Дочь: (Сидорина) Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.