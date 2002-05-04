Сачко (Сердюк) Мария
Место рожденияс.Коровенцы, Недрыгайловский район, Сумская область
Дата рождения26.03.1919
Дата смерти04.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1919
Отец: Сердюк Алексей
Мать: Сердюк Татьяна
с.Коровенцы, Недрыгайловский район, Сумская область
Рождение ребёнка
06.09.1950
Рождение ребёнка
06.02.1956
Рождение ребёнка
17.07.1958
Смерть
04.05.2002
Кулунда
Похороны
Неизвестно
Кулунда