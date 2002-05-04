Сачко (Сердюк) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачко (Сердюк) Мария

Место рождения

с.Коровенцы, Недрыгайловский район, Сумская область

Дата рождения

26.03.1919

Дата смерти

04.05.2002

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1919

Отец: Сердюк Алексей

Мать: Сердюк Татьяна

с.Коровенцы, Недрыгайловский район, Сумская область
Рождение ребёнка
06.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачко Николай

Рождение ребёнка
06.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачко Николай

Рождение ребёнка
17.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачко Николай

Смерть
04.05.2002
Кулунда
Похороны
Неизвестно
Кулунда
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