Сердюк Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Терещенко Василий

Мать: Евфимия

Рождение ребёнка
26.03.1919

Дочь: Сачко Мария

Отец ребёнка: Сердюк Алексей

с.Коровенцы, Недрыгайловский район, Сумская область
Рождение ребёнка
21.10.1924

Сын: Сердюк Михаил

Отец ребёнка: Сердюк Алексей

с.Яготинское, Благовещенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1928

Дочь: Щербина Ольга

Отец ребёнка: Сердюк Алексей

Украина Сумская область Недрыгайловский р-он с. Коровенцы
Смерть
Неизвестно
с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край
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