Сердюк Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Терещенко Василий
Мать: Евфимия
Рождение ребёнка
26.03.1919
Дочь: Сачко Мария
Отец ребёнка: Сердюк Алексей
с.Коровенцы, Недрыгайловский район, Сумская область
Рождение ребёнка
21.10.1924
Сын: Сердюк Михаил
Отец ребёнка: Сердюк Алексей
с.Яготинское, Благовещенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1928
Дочь: Щербина Ольга
Отец ребёнка: Сердюк Алексей
Украина Сумская область Недрыгайловский р-он с. Коровенцы
Смерть
Неизвестно
с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край