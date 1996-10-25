Семенов Василий Григорьевич
Место рожденияселение Ленино Татарский район Новосибирская область
Дата рождения18.08.1931
Дата смерти25.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931
Отец: Семенов Григорий Никифорович
Мать: Елизавета Артемовна
селение Ленино Татарский район Новосибирская область
Бракосочетание
21.04.1961
Рождение ребёнка
11.06.1962
Дочь: Иващенко Алла Васильевна
Мать ребёнка: Семенова Варвара Павловна
Смерть
25.10.1996
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край