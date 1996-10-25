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Семенов Василий Григорьевич

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Место рождения

селение Ленино Татарский район Новосибирская область

Дата рождения

18.08.1931

Дата смерти

25.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931

Отец: Семенов Григорий Никифорович

Мать: Елизавета Артемовна

селение Ленино Татарский район Новосибирская область
Бракосочетание
21.04.1961

Жена: Семенова Варвара Павловна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.06.1962

Дочь: Иващенко Алла Васильевна

Мать ребёнка: Семенова Варвара Павловна

Артем, Артемовский, Приморский край
Смерть
25.10.1996
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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