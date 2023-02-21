Семенов Григорий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти23.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Семенов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Елизавета Артемовна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Семенов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Елизавета Артемовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Семенова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Елизавета Артемовна
Рождение ребёнка
18.08.1931
Сын: Семенов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Елизавета Артемовна
селение Ленино Татарский район Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.05.1935
Сын: Семенов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Елизавета Артемовна
с. Ленино, Татарский район, НСО
Рождение ребёнка
?.05.1939
Мать ребёнка: Елизавета Артемовна
Татарский район, Новосибирская область
Смерть
23.04.1942
пропал без вести