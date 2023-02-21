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Семенов Григорий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

23.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Семенов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Елизавета Артемовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Семенов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Елизавета Артемовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Семенова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Елизавета Артемовна

Рождение ребёнка
18.08.1931

Сын: Семенов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Елизавета Артемовна

селение Ленино Татарский район Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.05.1935

Сын: Семенов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Елизавета Артемовна

с. Ленино, Татарский район, НСО
Рождение ребёнка
?.05.1939

Сын: Семенов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Елизавета Артемовна

Татарский район, Новосибирская область
Смерть
23.04.1942
пропал без вести
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