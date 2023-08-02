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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кирякулов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кирякулов Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феодора Юрьевна

Отец ребёнка: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев