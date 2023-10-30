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Кирякулов Иван Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1836

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кирякулов Федор Иванович

Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кирякулов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кирякулов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Цыбик Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирякулова Елена Трифоновна

Смерть
1911
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