Кирякулов Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кирякулов Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кирякулов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Цыбик Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Кирякулова Елена Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1911