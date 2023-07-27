Варфоломеева (Размахнина) Надежда Георгиевна
Место рожденияприиск Эдакуй, Карымский район, Забайкальский край, Российская Федерация
Дата рождения02.01.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
прииск Эдакуй, Карымский район, Забайкальский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
06.04.1968
Дочь: Волкова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Федорович
Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варфоломеева Юлия (Полина) Владимировна
Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва