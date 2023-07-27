Варфоломеева (Размахнина) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева (Размахнина) Надежда Георгиевна

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Место рождения

прииск Эдакуй, Карымский район, Забайкальский край, Российская Федерация

Дата рождения

02.01.1945

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

прииск Эдакуй, Карымский район, Забайкальский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
06.04.1968

Дочь: Волкова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Федорович

Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варфоломеева Юлия (Полина) Владимировна

Отец ребёнка: Варфоломеев Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Владимир Федорович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва