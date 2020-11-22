Варфоломеев Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарфоломеев Владимир Федорович

Варфоломеев Владимир Федорович

Место рождения

Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

24.08.1946

Дата смерти

22.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варфоломеева (Варфоломеев) Юлия (Полина) Владимировна

Мать ребёнка: Варфоломеева (Размахнина) Надежда Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева (Размахнина) Надежда Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1968

Дочь: Волкова (Варфоломеева) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Варфоломеева (Размахнина) Надежда Георгиевна

Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
22.11.2020
Причина смерти: Инсульт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.