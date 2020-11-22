Варфоломеев Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения24.08.1946
Дата смерти22.11.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1968
Дочь: Волкова (Варфоломеева) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Варфоломеева (Размахнина) Надежда Георгиевна
Смерть
22.11.2020
Причина смерти: Инсульт