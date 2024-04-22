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Бычкова Мария Владимировна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бычков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Бычкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Арефьева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бычков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Бычкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1902
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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