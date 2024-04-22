Бычкова Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Бычкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Арефьева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Бычкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван Харлампович
Смерть
1902