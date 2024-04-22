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Бычков Фёдор Иванович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бычков Иван Харлампович

Мать: Бычкова Мария Владимировна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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