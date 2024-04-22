Бычкова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычкова Александра Ивановна

Бычкова Александра Ивановна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бычков Иван Харлампович

Мать: Бычкова Мария Владимировна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1882
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close