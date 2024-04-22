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Бычкова Александра Ивановна
Бычкова Александра Ивановна
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Дата рождения
1881
Дата смерти
1882
Пол
Женский
Отец
Бычков Иван Харлампович
1835 г.р.
Мать
Бычкова Мария Владимировна
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Бычков Иван Харлампович
Мать:
Бычкова Мария Владимировна
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1882
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
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