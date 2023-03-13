Гусева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Бородина Катерина

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Орина

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Федоръ

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