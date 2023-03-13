Гусева Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Бородина Катерина
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Орина
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Гусевъ Федоръ
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Федоръ