Гусевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусевъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Гусевъ Петръ+

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гусевъ Меркулъ

Мать ребёнка: $16

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Бородина Катерина

Мать ребёнка: Гусева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Гусева Анна Васильева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Орина

Мать ребёнка: Гусева Анна Васильева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Гусева Анна Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $16

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна Васильева

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