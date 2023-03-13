Гусевъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Гусевъ Петръ+
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гусевъ Меркулъ
Мать ребёнка: $16
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Бородина Катерина
Мать ребёнка: Гусева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Гусева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Орина
Мать ребёнка: Гусева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Гусева Анна Васильева
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $16
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна Васильева