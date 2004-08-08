Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1918
Дата смерти08.08.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1918
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1951
Сын: Смирнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.01.1953
Дочь: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1955
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
08.08.2004