Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна

Место рождения

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

28.07.1918

Дата смерти

08.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1918

Отец: не указан

Мать: Груздева Мария Алексеевна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Александрович

Рождение ребёнка
28.04.1951

Сын: Смирнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1953

Дочь: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.05.1955

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Александрович

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
08.08.2004

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