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Смирнов Николай Александрович

Место рождения

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

31.10.1927

Дата смерти

09.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1927

Отец: Смирнов Александр Яковлевич Немой

Мать: Смирнова (Смирнова) Перасковья Захаровна

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
п. Смирновых, в списках нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
28.04.1951

Сын: Смирнов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1953

Дочь: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
18.05.1955

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
09.06.1995
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

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