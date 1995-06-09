Смирнов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения31.10.1927
Дата смерти09.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1927
п. Смирновых, в списках нет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1951
Сын: Смирнов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1953
Дочь: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
18.05.1955
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна
Смерть
09.06.1995