Айдакова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдакова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

До 1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Айдаков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Айдаков Дмитрий Потапов

слобода Бешкиль
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Айдаков Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Айдаков Дмитрий Потапов

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Айдаков Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Айдаков Дмитрий Потапов

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Айдаков Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Айдаков Дмитрий Потапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаков Дмитрий Потапов

Смерть
До 1839
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