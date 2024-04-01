Айдакова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиДо 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Айдаков Дмитрий Потапов
слобода Бешкиль
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Айдаков Дмитрий Потапов
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Айдаков Дмитрий Потапов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Айдаков Дмитрий Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1839