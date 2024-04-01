Айдаков Николай Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Айдаков Дмитрий Потапов
Мать: Айдакова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Айдакова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Айдакова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Айдакова Анисья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно