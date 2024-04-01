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Айдаков Николай Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Айдаков Дмитрий Потапов

Мать: Айдакова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Айдаков Иван Николаев

Мать ребёнка: Айдакова Анисья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Айдаков Сергей Николаев

Мать ребёнка: Айдакова Анисья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Айдаков Василий Николаев

Мать ребёнка: Айдакова Анисья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Анисья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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