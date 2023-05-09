Андрей Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Тихонов

Андрей Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

До 1728

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Тихон

Мать: не указана

Смерть
До 1728
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область