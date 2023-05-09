Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1698

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Андрей Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Андрей Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Иван Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Терентий Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1698
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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