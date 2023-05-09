Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1698
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Андрей Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Андрей Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Иван Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Терентий Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1698
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область