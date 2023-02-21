Недобежкина Прасковья Алифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недобежкина Прасковья Алифанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Алифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1819

Сын: Недобежкин Ерофей Семенович

Отец ребёнка: Недобежкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Недобежкин Матвей Семенович

Отец ребёнка: Недобежкин Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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