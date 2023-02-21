Недобежкина Прасковья Алифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Алифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1819
Сын: Недобежкин Ерофей Семенович
Отец ребёнка: Недобежкин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Недобежкин Матвей Семенович
Отец ребёнка: Недобежкин Семен Григорьевич
Смерть
Неизвестно