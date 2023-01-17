Недобежкин Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1853
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Недобежкин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1819
Сын: Недобежкин Ерофей Семенович
Мать ребёнка: Недобежкина Прасковья Алифанова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Недобежкин Матвей Семенович
Мать ребёнка: Недобежкина Прасковья Алифанова
Смерть
1853
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область