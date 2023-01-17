Недобежкин Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недобежкин Семен Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Недобежкин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1819

Сын: Недобежкин Ерофей Семенович

Мать ребёнка: Недобежкина Прасковья Алифанова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Недобежкин Матвей Семенович

Мать ребёнка: Недобежкина Прасковья Алифанова

Смерть
1853
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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