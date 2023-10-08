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Тетеря Абрам Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Тетеря Антон Фомич

Мать: Тетеря Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Неизвестно Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Тетеря Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Тетеря Петр Абрамович

Мать ребёнка: Тетеря Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Неизвестно Анастасия Абрамовна

Мать ребёнка: Тетеря Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетеря Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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