Тетеря Абрам Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Тетеря Антон Фомич
Мать: Тетеря Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Неизвестно Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Тетеря Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Тетеря Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Неизвестно Анастасия Абрамовна
Мать ребёнка: Тетеря Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тетеря Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно